Отказ россиянок от высшего образования станет причиной, по которой страна вернется в Средневековье. Соответствующим мнением поделилась зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева.
Депутат ГД Горячева: Отказ россиянок от учебы ради родов приведет страну к Средневековью
Комментарии
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Валерий Бирюков
Что-то у наших "вольно Думцев" с мозгами слабовато: "...что ни лыко - то в строку". Невольно вспоминается В.С.Высоцкий: "...И кто из нас дурее не выяснили мы ещё пока...". Если вместо учёбы каждая россиянка будет рожать по одному ребёнку в год и создаст семью из 10-12 детей, можно не бояться демографических ям. Ведь раньше на Руси в семьях было по 7-13 детей, а государство развивалось и некоторых областях ".. было впереди планеты всей" несмотря на все козни засранцев- иностранцев.
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16 час.
Валерий Бирюков
Видима-а-а, тут прослеживается ошибка всевышнего: мозги-то раздал всем, а ум вложил не каждому.
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16 час.
Модест
Ну вот у наших южнобратских соседей бабы академиев не кончали, зато плодятся как тараканы. Нахрен им то образование, если можно рогатку пошире раздвигать, а потом доить государственные дотации. Насколько долго продержится госбюджет при такой социальной политике?
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15 час.
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