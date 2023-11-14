Депутат ГД Горячева: Отказ россиянок от учебы ради родов приведет страну к Средневековью

Валерий Бирюков

Что-то у наших "вольно Думцев" с мозгами слабовато: "...что ни лыко - то в строку". Невольно вспоминается В.С.Высоцкий: "...И кто из нас дурее не выяснили мы ещё пока...". Если вместо учёбы каждая россиянка будет рожать по одному ребёнку в год и создаст семью из 10-12 детей, можно не бояться демографических ям. Ведь раньше на Руси в семьях было по 7-13 детей, а государство развивалось и некоторых областях ".. было впереди планеты всей" несмотря на все козни засранцев- иностранцев.