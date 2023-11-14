Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 660 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • vasyn
    Нисколько не удивлюсь, если китайцы пойдут навстречу этому уроду рода человеческго Байдену.Байден заявил, чт...
  • Василий
    Ну как Данилов будет бороться с коррупцией на Украине - гребут доллары обеими руками нечем бороться с коррупцией - вс...Глава СНБО Данило...
  • КузнецовВВ
    никто не порвал. просто изначально ни одна сторона не собиралась их выполнятьБуданов: Украина ...

Депутат ГД Горячева: Отказ россиянок от учебы ради родов приведет страну к Средневековью

Депутат ГД Горячева: Отказ россиянок от учебы ради родов приведет страну к Средневековью

Отказ россиянок от высшего образования станет причиной, по которой страна вернется в Средневековье. Соответствующим мнением поделилась зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Бирюков
Что-то у наших &quot;вольно Думцев&quot; с мозгами слабовато: &quot;...что ни лыко - то в строку&quot;. Невольно вспоминается В.С.Высоцкий: &quot;...И кто из нас дурее не выяснили мы ещё пока...&quot;. Если вместо учёбы каждая россиянка будет рожать по одному ребёнку в год и создаст семью из 10-12 детей, можно не бояться демографических ям. Ведь раньше на Руси в семьях было по 7-13 детей, а государство развивалось и некоторых областях &quot;.. было впереди планеты всей&quot; несмотря на все козни засранцев- иностранцев.
Ответить
16 час.
Валерий Бирюков
Видима-а-а, тут прослеживается ошибка всевышнего: мозги-то раздал всем, а ум вложил не каждому.
Ответить
16 час.
Модест
Ну вот у наших южнобратских соседей бабы академиев не кончали, зато плодятся как тараканы. Нахрен им то образование, если можно рогатку пошире раздвигать, а потом доить государственные дотации. Насколько долго продержится госбюджет при такой социальной политике?
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх