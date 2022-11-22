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Владимир Ефимов: Завод по производству паркета построят в Зеленограде

Владимир Ефимов: Завод по производству паркета построят в Зеленограде

Инвестор получил разрешение на строительство завода по выпуску паркетной доски в Зеленограде. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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