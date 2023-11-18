В Steam можно забрать бесплатную версию приключенческой игры в духе Portal. Проек...

В Steam можно забрать бесплатную версию приключенческой игры в духе Portal. Проект быстро получил рейтинг 93%Компания-издатель Take Aim Games и студия-разработчик Three Dots Games выпустили в Steam бесплатную версию приключенческой игры The Muller-Powell Principle.
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