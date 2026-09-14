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Спрос россиян на поездки в Минск осенью 2026 года приблизился к ажиотажному уровню

Осенью 2026 года спрос российских туристов на поездки в Минск приблизился к ажиотажному уровню, сообщает исследование сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.

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