Intel оспорила антимонопольный штраф в размере €376 млн, наложенный ЕС** С...

Intel оспорила антимонопольный штраф в размере €376 млн, наложенный ЕССегодня Intel вступила в юридический спор с антимонопольными регуляторами Евросоюза из-за штрафа в размере €376 млн ($421,4 млн), наложенного почти два года назад за выдавливание конкурентов с рынка.
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