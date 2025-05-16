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**Intel оспорила антимонопольный штраф в размере €376 млн, наложенный ЕС** С...

Intel оспорила антимонопольный штраф в размере €376 млн, наложенный ЕССегодня Intel вступила в юридический спор с антимонопольными регуляторами Евросоюза из-за штрафа в размере €376 млн ($421,4 млн), наложенного почти два года назад за выдавливание конкурентов с рынка.

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