smi.today

4 387 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    а то  совковое  общество  было не кастовое!Что для нас лучше...
  • Юрий Вершинин
    Я уж думал, что айфончик Димон поумнел со временем. Оказывается, как был идиотом, так им и остался.«Мигрантов на рук...
  • лина любимцева
    ДА ОТГОНИТЕ  уже этих тварей ОТ ДОНЕЦКА!!!Увеличилось колич...

Врач Строков: Фисташки снижают кровяное давление и регулируют уровень сахара

Врач Строков: Фисташки снижают кровяное давление и регулируют уровень сахара

Врач-нутрициолог Игорь Строков назвал полезные свойства фисташек. По словам специалиста, орехи снижают давление и регулируют уровень сахара в крови.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх