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Петербургский дневник

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Кардиолог Ратникова поделилась продуктами для укрепления здоровья сердца

Кардиолог Ратникова поделилась продуктами для укрепления здоровья сердца

Она также назвала витамины, которые необходимы для хорошего самочувствия На телеканале «Санкт-Петербург» врач-кардиолог Анна Ратникова рассказала о продуктах, которые стоит включить в рацион для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы.

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