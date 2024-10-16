Кардиолог Ратникова поделилась продуктами для укрепления здоровья сердца

Она также назвала витамины, которые необходимы для хорошего самочувствия На телеканале «Санкт-Петербург» врач-кардиолог Анна Ратникова рассказала о продуктах, которые стоит включить в рацион для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы.