Вселенские бабьи именины: почему 30 сентября запрещено работать, и чем это обернется

В народном календаре 30 сентября празднуют Вселенские бабьи именины или день Веры-Надежды-Любви. Именно в эту дату принято было славить такие женские качества, как мудрость, веру, надежду и любовь к окружающему миру и семье.
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