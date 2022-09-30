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Вселенские бабьи именины: почему 30 сентября запрещено работать, и чем это обернется

Вселенские бабьи именины: почему 30 сентября запрещено работать, и чем это обернется

В народном календаре 30 сентября празднуют Вселенские бабьи именины или день Веры-Надежды-Любви. Именно в эту дату принято было славить такие женские качества, как мудрость, веру, надежду и любовь к окружающему миру и семье.

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