Мемы на утро: аптеки и не только

Утренняя подборка мемовВстреча с женщиной, которая кормила вас девять месяцев чем попало, современный облик горничной в кружевах, а также мужчина, способный делать два дела сразу — всё это в сегодняшней коллекции юмора и картинок на четверг 17 сентября.