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Мемы на утро: аптеки и не только

Мемы на утро: аптеки и не только

Утренняя подборка мемовВстреча с женщиной, которая кормила вас девять месяцев чем попало, современный облик горничной в кружевах, а также мужчина, способный делать два дела сразу — всё это в сегодняшней коллекции юмора и картинок на четверг 17 сентября.

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