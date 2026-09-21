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Царьград

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СГК начала подачу тепла в Кемерове: когда батареи потеплеют

СГК начала подачу тепла в Кемерове: когда батареи потеплеют

В Кемерове энергетики начали повышать нагрузку на тепломагистрали Кемеровской ГРЭС, Ново-Кемеровской ТЭЦ и Кемеровской ТЭЦ, что обеспечит подачу отопления в жилые районы на левом берегу, а также в Кировский и Рудничный районы.

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