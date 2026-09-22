Три человека погибли при пожаре в ТЦ в Башкирии

max.ru/МЧС Башкортостана Три человека погибли и двое пострадали при пожаре в торговом центре "Солнечный" в Стерлитамаке Республики Башкортостан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Бросившая дочь во...
- ЛЛ Обвиняемый в расп...
- ЛЛ Атомная подлодка ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым