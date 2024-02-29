Роналду дисквалифицирован на один матч из-за неприличного жеста

Португальского нападающего саудовского футбольного клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду дисквалифицировали на один матч и оштрафовали за неприличный жест, который тот продемонстрировал во время матча на прошлой неделе.
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