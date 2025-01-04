На Сахалине объявлено штормовое предупреждение

МЧС объявило штормовое предупреждение на севере острова Сахалин. Об этом сообщает ТАСС. "Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию", — рассказали в ведомстве.
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