Полиция Гусь-Хрустального просит помощи в поиске виновника смертельного ДТП

В Гусь-Хрустальном водитель сбил 51-летнего пешехода, сейчас ищут очевидцев трагедии.Полиция Владимирской области и Гус-Хрустального просит помощи в поиске водителя, насмерть сбившего человека и скрывшегося с места трагедии.