Полиция Гусь-Хрустального просит помощи в поиске виновника смертельного ДТП

В Гусь-Хрустальном водитель сбил 51-летнего пешехода, сейчас ищут очевидцев трагедии.Полиция Владимирской области и Гус-Хрустального просит помощи в поиске водителя, насмерть сбившего человека и скрывшегося с места трагедии.
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