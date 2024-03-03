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Новая Tesla Roadster будет тратить на разгон до «сотни» меньше секунды

Новая Tesla Roadster будет тратить на разгон до «сотни» меньше секунды

Уникальные способности Tesla Roadster поражают воображение: разгон до сотни километров в час, на что будет уходить менее секунды – это лишь одно из удивительных достижений будущего серийного электромобиля.

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