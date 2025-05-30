В Архангельске обсудили развитие ключевых региональных проектов

В Архангельске прошло итоговое заседание семинара по реализации региональных проектов 2023 года. Инициированные губернатором Александром Цыбульским проекты стали основой для масштабного обновления региона.
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