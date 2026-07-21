На островах Самары у 22 объектов нет договоров на вывоз мусора

На волжских островах Самары проведена проверка организации вывоза мусора и условий для отдыхающих. Глава города Иван Носков совместно с представителями региональных властей и предпринимателями обсудил меры по повышению чистоты и безопасности популярных мест отдыха.
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