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proavto21

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LADA B-Plus Cross: что известно о новом кроссовере АвтоВАЗа на платформе Весты

LADA B-Plus Cross: что известно о новом кроссовере АвтоВАЗа на платформе Весты

Когда речь заходит о российском автопроме, скепсис часто звучит раньше, чем аргументы. Но если отбросить эмоции и посмотреть на ситуацию трезво, нельзя не признать: отечественный производитель получил редкую возможность перезапустить модельный ряд и предложить аудитории нечто действительно актуальное.

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