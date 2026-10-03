LADA B-Plus Cross: что известно о новом кроссовере АвтоВАЗа на платформе Весты

Когда речь заходит о российском автопроме, скепсис часто звучит раньше, чем аргументы. Но если отбросить эмоции и посмотреть на ситуацию трезво, нельзя не признать: отечественный производитель получил редкую возможность перезапустить модельный ряд и предложить аудитории нечто действительно актуальное.
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