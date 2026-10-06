Канчельскис не захотел оценивать уровень сборной России по итогам товарищеских матчей: сейчас главное, что команда порадовала болельщиков

«Я не могу и не хочу оценивать уровень сборной России по итогам товарищеских матчей с Нигерией, Намибией и Ираном, потому что это неофициальные игры, - заявил бывший полузащитник нашей национальной команды Андрей Канчельскис после ничьей подопечныз Валерия КУарпина с Нигерией (3:3).