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Культуромания

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Сериал «Кумир» назвал худшим в уходящем году

Сериал «Кумир» назвал худшим в уходящем году

Агрегатор рецензий Metacritic назвал худшие американские сериалы 2023 года. В антирейтинге — «Кумир», «Рыцари Готэма», «Особняк милф», ««Пригородные вопли» Джона Карпентера», «Весь невидимый нам свет», «Одержимость», «Волчья стая».

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