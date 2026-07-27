Лукашенко предложил России и Беларуси совместно развивать биотехнологии Александр Лукашенко на встрече с полпредом президента РФ в ЦФО Иго.
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Лукашенко предложил России и Беларуси совместно развивать биотехнологии Александр Лукашенко на встрече с полпредом президента РФ в ЦФО Иго.
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