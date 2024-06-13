Смоленщине выделят дополнительное финансирование на закупку лекарств для льготников

В эту категорию попадают ветераны, чернобыльцы и дети-инвалиды Смоленская область получит дополнительное финансирование на приобретение бесплатных лекарств, медицинских изделий и лечебного питания для льготных категорий граждан.
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