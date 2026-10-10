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Тульские новости

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В Туле после публикации «Тульских новостей» дому на Сойфера дали отопление

В Туле после публикации «Тульских новостей» дому на Сойфера дали отопление

Ранее мы писали о том, что жильцы дома на Сойфера жаловались на холодные батареи. По словам женщины, летом в доме меняли стояки, а когда пришло время включать тепло, батареи остались холодными.

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