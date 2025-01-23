Трамп признал, что поторопился с заявлениями о скорой сделке по Украине. Он и его команда осознают, что поспешное соглашение может быть воспринято как проявление слабости и привести к усилению влияния Москвы.
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