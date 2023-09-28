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Ливийский фельдмаршал Халифа Хафтар встретился с Путиным и Шойгу

Ливийская национальная армия (ЛНА) в четверг, 28 сентября сообщила о встрече своего предводителя, фельдмаршала Халифы Хафтара, с президентом России Владимиром Путиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

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