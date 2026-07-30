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Настроение ТВ

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Когда нельзя будет шуметь? Сколько составит лимит на переводы? Почему подорожают арбузы и дыни?

Когда нельзя будет шуметь? Сколько составит лимит на переводы? Почему подорожают арбузы и дыни?

ЛИМИТ НА ПЕРЕВОДЫЦентробанк утвердил лимиты на бесплатные переводы по номеру телефона. Размер лимита напрямую зависит от того, кому именно отправляются деньги: другому человеку или на свой собственный счёт в другом банке.

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