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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андреа Стелла: «Судьба гонки в целом решилась в квалификации, обгонять было невозможно»

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла подвел итоги Гран-при Японии – Ландо Норрису и Оскару Пиастри не удалось опередить соперника из «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

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