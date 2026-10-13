Переезд без смены номера: россияне получили больше свободы в выборе связи

Переезд в другой регион больше не обязательно означает смену мобильного номера. С 1 сентября 2026 года россияне получили возможность сохранить привычные цифры даже после смены субъекта страны.
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