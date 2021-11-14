Из-за аварии на четыре часа отключат отопление в Уссурийске

Из-за аварии на четыре часа отключат отопление в Уссурийске

15 ноября на четырех улицах Уссурийска отключат отопление и горячую воду. Специалисты АО "УПТС" начнут аварийный ремонт на теплоносителе, сообщили ИА UssurMedia на предприятии.

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