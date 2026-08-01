Выплаты на школьную подготовку в России достигают 17 тыс. рублей

Региональные выплаты на подготовку детей к школе в России могут доходить до 17 тысяч рублей. В Москве многодетным семьям компенсируют 14 827 рублей на форму, в ЯНАО выдают сертификат на 17 тысяч, а в Подмосковье выплаты достигают 10 тысяч рублей для малоимущих.
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