Отключение электроэнергии в х.Альсяпинский 26- 27.11.24 с 09-00 до 17-00 ⚡️⚡️⚡️ ул. Бузулукская д. 2-24.
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Отключение электроэнергии в х.Альсяпинский 26- 27.11.24 с 09-00 до 17-00 ⚡️⚡️⚡️ ул. Бузулукская д. 2-24.