Боррель: ЕС исключает для себя любые официальные контакты с президентом России

Европейский союз исключает для себя официальные контакты с российским лидером Владимиром Путиным, поэтому премьер председательствующей в Совете Евросоюза Венгрии Виктор Орбан не имеет права представлять ЕС в ходе визита в Москву, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель.