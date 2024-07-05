Боррель: ЕС исключает для себя любые официальные контакты с президентом России

Европейский союз исключает для себя официальные контакты с российским лидером Владимиром Путиным, поэтому премьер председательствующей в Совете Евросоюза Венгрии Виктор Орбан не имеет права представлять ЕС в ходе визита в Москву, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии