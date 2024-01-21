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Цой Сон Хи: Путин остается самым близким другом корейского народа

Цой Сон Хи: Путин остается самым близким другом корейского народа

КНДР считает президента РФ Владимира Путина самым близким другом корейского народа. Такое заявление опубликовано в сообщении аппарата помощников министра иностранных дел страны по итогам визита в Россию главы ведомства Цой Сон Хи.

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