Цой Сон Хи: Путин остается самым близким другом корейского народа

КНДР считает президента РФ Владимира Путина самым близким другом корейского народа. Такое заявление опубликовано в сообщении аппарата помощников министра иностранных дел страны по итогам визита в Россию главы ведомства Цой Сон Хи.
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