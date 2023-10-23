ФСБ предостерегла от госизмены жителя Хакасии, который планировал вступить в ВСУ

Жителю Абакана, который планировал вступить в ряды Вооружённых сил России либо частных военных компаний, а затем перейти на сторону украинской армии, объявили предостережение о недопустимости государственной измены.
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