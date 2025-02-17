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Армия России нанесла удары по производственным цехам и складам в Киевской области (ФОТО)

Армия России нанесла удары по производственным цехам и складам в Киевской области (ФОТО)

Армия России нанесла удары по производственным цехам и складам в Киевской области. По сообщениям Киевской облвоенной администрации, в результате ночной атаки БПЛА: ► в Вышгородском районе произошло возгорание помещения производственного цеха; ► в Фастовском районе зафиксировано возгорание складского помещения.

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