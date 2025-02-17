Армия России нанесла удары по производственным цехам и складам в Киевской области (ФОТО)

Армия России нанесла удары по производственным цехам и складам в Киевской области. По сообщениям Киевской облвоенной администрации, в результате ночной атаки БПЛА: ► в Вышгородском районе произошло возгорание помещения производственного цеха; ► в Фастовском районе зафиксировано возгорание складского помещения.