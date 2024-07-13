Работающим родителям полагается выплата в размере 7 процентов из 13 процентов уплаченного подоходного налога Президент России Владимир Путин подписал закон о семейном налоговом вычете для семей с двумя и более детьми.
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