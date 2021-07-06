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Почему японцы и немцы запретили шипованную резину

Почему японцы и немцы запретили шипованную резину

Интересный факт: в Японии использование шипованной резины было запрещено еще в 1990 году. Примечательно, что японские зимы не менее суровые, чем наши: выпадает большое количество снега, а температура зачастую опускается ниже отметки в -15 градусов.

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