Почему японцы и немцы запретили шипованную резину

Интересный факт: в Японии использование шипованной резины было запрещено еще в 1990 году. Примечательно, что японские зимы не менее суровые, чем наши: выпадает большое количество снега, а температура зачастую опускается ниже отметки в -15 градусов.
Интересный факт: в Японии использование шипованной резины было запрещено еще в 1990 году. Примечательно, что японские зимы не менее суровые, чем наши: выпадает большое количество снега, а температура зачастую опускается ниже отметки в -15 градусов.
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