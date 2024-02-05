Ведущая Бородина пожелала сил и терпения фигуристке Валиевой

Известная телеведущая Ксения Бородина на своей странице в Stories Instagram отвечала на вопросы подписчиков и рассказала о своем отношении к дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой, которую отстранили из-за нарушения антидопинговых правил.
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