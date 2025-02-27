Фильм "Дорогая, я больше не перезвоню" представили в Москве

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов В Москве прошла премьера картины "Дорогая, я больше не перезвоню". Дерзкая комедия на первый взгляд рассказывает фантастическую историю о загробном мире, но, по сути, поднимает серьезные проблемы реальной жизни.
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