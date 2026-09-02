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Онколог назвал три "безобидных" симптома, которые указывают на рак

Онколог назвал три "безобидных" симптома, которые указывают на рак

Некоторые признаки серьезных заболеваний легко принять за обычное недомогание. Онколог Йиржи Кубеш выделил три симптома, которые не стоит игнорировать.

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