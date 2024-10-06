Армения выразила надежду на укрепление партнерских отношений с НАТО

Армения выразила надежду на укрепление партнерских отношений с Североатлантическим альянсом. С соответствующим заявлением в связи с 30-летием участия Еревана в программе НАТО «Партнерство во имя мира» выступило в социальной сети X министерство иностранных дел закавказской республики.