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Армения выразила надежду на укрепление партнерских отношений с НАТО

Армения выразила надежду на укрепление партнерских отношений с НАТО

Армения выразила надежду на укрепление партнерских отношений с Североатлантическим альянсом. С соответствующим заявлением в связи с 30-летием участия Еревана в программе НАТО «Партнерство во имя мира» выступило в социальной сети X министерство иностранных дел закавказской республики.

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