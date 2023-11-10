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Количество обращений израильтян в психиатрические клиники удвоилось

Количество обращений израильтян в психиатрические клиники удвоилось

Широкомасштабный палестино-израильский конфликт привел к двукратному увеличению количества пациентов психиатрических отделений израильских больниц – объем обращений с жалобами на постоянный стресс и посттравматическое стрессовое расстройство продолжает расти, пишут местные СМИ.

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