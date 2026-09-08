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В Санкт-Петербурге открыт Ресурсный центр для помощи людям с расстройствами аутистического спектра

В Санкт-Петербурге открыт Ресурсный центр для помощи людям с расстройствами аутистического спектра

В Санкт-Петербурге открылся новый Ресурсный центр по вопросам аутизма. Центр фонда «Антон тут рядом» был запущен в рамках благотворительной программы Т-Банка «Курс добра»: пожертвования 61 874 клиентов, собранных на создание центра, были удвоены банком и переданы фонду.

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