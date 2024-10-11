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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кевин Гарнетт: «У НБА была повестка, и «Бостон» не был частью этой повестки. Вот почему «Майами» выиграл нашу серию»

Прославленный бигмен считает, что НБА была заинтересована в победе флоридского клуба со звездными Леброном Джеймсом, Дуэйном Уэйдом и Крисом Бошем в составе.

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