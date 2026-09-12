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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Астон Вилла» с 1 очком в 4 турах идет 19-й в АПЛ. Команда Эмери потратила 300 млн евро на трансферы летом

«Астон Вилла» неудачно начала сезон после покупки футболистов на 300 миллионов евро. Команда тренера Унаи Эмери дома уступила « Ноттингем Форест » (1:2) в 4-м туре АПЛ .

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