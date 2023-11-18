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Добрый Мир

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  • Галина
    Полностью с Вами согласнаАвдеевский фронт....
  • Анастасия Гончарова
    уничтожайте  парни этих   тварей ,всех до последнего и помните что они творили на Донбассе!!!😡Авдеевский фронт....
  • Лев Добрый
    Это британские учёные напели, что бандеровцы победят Россию, за что их следует наказать, как следует!😎😜👈👍У Киева нет шансо...

В Черном море уничтожена группа катеров и десант, направлявшиеся к Крыму

В Черном море уничтожена группа катеров и десант, направлявшиеся к Крыму

МО: российский флот уничтожил восемь катеров и десант при попытке атаковать Крым Екатерина Орлова Bulgarian Ministry of Defence/Reuters Авиация Черноморского флота РФ 17 ноября уничтожила восемь катеров и группу десантников в ходе воздушного патрулирования.

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