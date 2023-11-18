В Черном море уничтожена группа катеров и десант, направлявшиеся к Крыму

МО: российский флот уничтожил восемь катеров и десант при попытке атаковать Крым Екатерина Орлова Bulgarian Ministry of Defence/Reuters Авиация Черноморского флота РФ 17 ноября уничтожила восемь катеров и группу десантников в ходе воздушного патрулирования.
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