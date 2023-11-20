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Зырянов об отставке из «Черноморца»: «Руководителям не нравился футбол, который показывала команда. В Новороссийске никто ждать не собирается»

Зырянов об отставке из «Черноморца»: «Руководителям не нравился футбол, который показывала команда. В Новороссийске никто ждать не собирается»

— Правильно понимаю, что в этом сезоне места в десятке от вас никто не требовал? — Летом в разговоре с Климко, генеральным директором клуба, я сказал, что на данном этапе главное для «Черноморца» — закрепиться в Первой лиге.

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