"Всё, утонул?": что происходит на популярной дороге в Приморье - видео

После сильного прошедшего ливня, который прошел ночь, некоторые дороги оказались сильно подтоплены. В Уссурийске дорога на улице Садовой не стала исключением, прошедший ливень сильно сказался на движении автомобилей.
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