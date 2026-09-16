Клаудия Шейнбаум подтвердила: Мексика не станет чужим протекторатом

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила на параде в честь 216-й годовщины начала борьбы за независимость, что страна не допустит иностранного диктата и продолжит защищать свой суверенитет, подчеркнув извечное противостояние внешнему вмешательству.