Клаудия Шейнбаум подтвердила: Мексика не станет чужим протекторатом

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила на параде в честь 216-й годовщины начала борьбы за независимость, что страна не допустит иностранного диктата и продолжит защищать свой суверенитет, подчеркнув извечное противостояние внешнему вмешательству.
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