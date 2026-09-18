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RT Russia

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МО России показало поражение сухогрузов в порту Одесса

МО России показало поражение сухогрузов в порту Одесса

В Минобороны России показали, как российские войска поразили сухогрузы в порту Одесса. Уточняется, что в утренние часы 17 сентября расчётами реактивных комплексов БПЛА «Герань-4 Сикер» в акватории Чёрного моря были поражены два морских судна типа «сухогруз», использовавшихся для перевозки грузов в интересах ВСУ.

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